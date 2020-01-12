Buz tutan Topuk Yaylası Göleti havadan görüntülendi12 Ocak 2020 Pazar 14:24 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 14:39
Bölgede etkili olan soğuk hava ve kar nedeniyle Topuk Yaylası Göleti buz tuttu. Karla kaplı yaylada göletin donması, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkili oluyor. Kaynaşlı ilçesi yaylalarına yağan kar, doğal güzelliklerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Fenerbahçe Spor Kulübünün tesislerinin de bulunduğu Bıçkıyanı köyü sınırları içerisinde yer alan Topuk Yaylası Göleti'nin çevresi, güzel doğası ve temiz havasıyla doğa tutkunlarına gezi ve tatil imkanları sunarken, donan gölde de tabloluk görüntüler ortaya çıktı.
Deniz seviyesinden yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, çam ağaçlarıyla çevrili göletin etrafındaki orman örtüsü, yağan kar nedeniyle beyaza bürünürken, beyazlar içerisinde kalan göletin havadan görüntüsü görenleri hayran bıraktı.
Kaynak: İHA