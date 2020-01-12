Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkili oluyor. Kaynaşlı ilçesi yaylalarına yağan kar, doğal güzelliklerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübünün tesislerinin de bulunduğu Bıçkıyanı köyü sınırları içerisinde yer alan Topuk Yaylası Göleti'nin çevresi, güzel doğası ve temiz havasıyla doğa tutkunlarına gezi ve tatil imkanları sunarken, donan gölde de tabloluk görüntüler ortaya çıktı.

Deniz seviyesinden yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, çam ağaçlarıyla çevrili göletin etrafındaki orman örtüsü, yağan kar nedeniyle beyaza bürünürken, beyazlar içerisinde kalan göletin havadan görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

Kaynak: İHA