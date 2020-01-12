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Adıyaman'da 2 kişi karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti12 Ocak 2020 Pazar 12:37 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 12:50
Adıyaman'da 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin de durumu ağır.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Olay, Adıyaman merkeze bağlı Dağkuyucak Köyünde yaşandı.
Aynı aileden 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.
İlk müdahalede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan 2 kişinin de hastanedeki tedavi sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: soba gazı karbonmonoksit Adıyaman