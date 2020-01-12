İçişleri Bakanlığı, Hatay'da, 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Operasyonda amaç, bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek.

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat timlerinin yanı sıra Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan toplam 585 personel görev alıyor.

Operasyon kapsamında terör örgütüne ait 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 depo tespit edildi.

Sığınak ve depolarda ele geçirilen 1 adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edildi.

Sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor.

Kaynak: TRT Haber