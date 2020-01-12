Türkiye
Arazi araçlarıyla dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı12 Ocak 2020 Pazar 08:40 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 10:00
Denizli'de, dağda kara saplanan bir offroad ekibi, kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, arazi araçları ile Çamlık'tan dağda çıkan 4 kişi, Servergazi Tepesi Çakıroluk mevkiinde mahsur kaldı.
Araçları kara saplanan kişilerin haber vermesi üzerine AKUT ekibi harekete geçti.
Bölgede kurtarma çalışması yapan ekipler, 4 kişiyi güvenli alana tahliye etti.
Kaynak: AA