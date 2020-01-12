Türkiye

Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

12 Ocak 2020 Pazar 07:35 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 07:35

Güngören'de iki kişinin içinde olduğu otomobilden şüphelenen polis ekipleri araca durması için uyarıda bulundu. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından sürücü kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.