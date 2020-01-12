Türkiye önemli fayların geçtiği coğrafyasıyla bir deprem ülkesi. Her ciddi depremde maddi ve manevi kayıplarla karşı karşıya kalıyor. Ancak alınacak tedbirlerle bu kayıpları en aza indirmek mümkün.

AFAD deprem öncesi ve deprem sırasında yapılması gerekenlere ilişkin animasyonlar hazırladı.

İşte AFAD'a göre deprem öncesi yapılması gerekenler:

- Hasarlı elektrik kablolarını ve gaz sızıntısı yapabilecek tesisat bağlantılarını onarın.

- Su ve gaz kaçaklarını önlemek için esnek tesisat malzemeleri kullandırın.

- Su ısıtıcınızı, buzdolabınızı, fırın ve gaz tertibatını uygun malzemelerle duvara / yere sabitleyin.

- Ailenizle çök-kapan-tutun hareketinin tatbikatını yapın.

- Zorunlu deprem sigortanızı yaptırın.

- Binanızın dayanıklılığını kontrol ettirin. Olası can ve mal kayıplarını önlemek için binanızın tasarımını değiştirmeyin.

- Afet çantanızı hazırlayın ve 6 ayda bir güncelleyin.

Deprem sırasında yapılmaması gerekenler

AFAD, deprem sırasında yapılmaması gerekenlere de dikkat çekti. Buna göre, yangına sebep olacağı için kibrit ve çakmak kullanılmaması, elektrik kesintisi durumunda elektrik sigortasının açılmaması, yangına ya da patlamaya sebep olabileceği için elektrik düğmelerine dokunulmaması, asansörlerin ve merdivenlerin kullanılmaması, yerde olabilecek cam kırıklarına karşı çıplak ayakla dolaşılmaması gerekiyor.

Hazırlanan animasyonda, deprem sırasında alınması gereken başka tedbirlere de vurgu yapıldı. Bu uyarılar da şöyle sıralandı:

- Cam, pencere ve aydınlatma tesisatı gibi üzerinize düşecek eşyalardan uzak durun.

- Merdiven, asansör ya da çıkışlara doğru koşmayın. Sarsıntı sırasında binayı terk etmeye çalışmayın.

- Enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan ve duvar diplerinden uzaklaşın.

- Seyir halindeyseniz ve bulunduğunuz yer güvenliyse, yolu kapatmadan sağa sola yanaşıp durun.

Kaynak: TRT Haber