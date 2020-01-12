Günün ağarmasıyla yola çıkıyorlar, dondurucu soğukta, karlı yolları aşarak dağdan çıkan kaynak suyuna ulaşıyorlar.

El arabası ya da kızakla taşıyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi buz kesti. Birçok yer gibi Doğanlı köyünün şebeke suyu da aşırı soğuktan dondu.

Köylülerin zorlu su mesaisi de başladı. Ancak bunun için her gün zorlu bir yolculuk yapmaları gerekiyor. Suyu 2 kilometre uzaklıktaki kaynaktan köye getirmek kolay değil.

Bunun için su bidonlarını sırtlarında, el arabasıyla veya kızak gibi yaparak taşımak zorundalar.

Dik tepelere doğru yol alınıyor, sarp ve patika yollardan geçiliyor. Bazen çocukları da onlara eşlik ediyor.

Kaynak: TRT Haber