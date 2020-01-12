Hakkari'de köy sakinlerinin su için zorlu yolculuğu12 Ocak 2020 Pazar 13:20 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 14:21
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aşırı soğuklar nedeni ile içme suyu şebekeleri dondu. Köylüler ihtiyaçlarını 2 kilometre uzaklıktaki dağlardan çıkan sudan karşılıyor.
Günün ağarmasıyla yola çıkıyorlar, dondurucu soğukta, karlı yolları aşarak dağdan çıkan kaynak suyuna ulaşıyorlar.
El arabası ya da kızakla taşıyorlar
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi buz kesti. Birçok yer gibi Doğanlı köyünün şebeke suyu da aşırı soğuktan dondu.
Köylülerin zorlu su mesaisi de başladı. Ancak bunun için her gün zorlu bir yolculuk yapmaları gerekiyor. Suyu 2 kilometre uzaklıktaki kaynaktan köye getirmek kolay değil.
Bunun için su bidonlarını sırtlarında, el arabasıyla veya kızak gibi yaparak taşımak zorundalar.
Dik tepelere doğru yol alınıyor, sarp ve patika yollardan geçiliyor. Bazen çocukları da onlara eşlik ediyor.
Kaynak: TRT Haber