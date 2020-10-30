Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonda konuştuğu genç kız ve yanındakilere ulaşmak için 283. Sokak'taki enkazın içinde lazer ışıklı kontrol yapan ve termal kamera kullanan ekiplerin çalışması sonuç verdi.

Bakan Pakdemirli, Buse'nin enkaz altından çıkarıldığını açıkladı. Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı.

Pakdemirli, Buse'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bakan Pakdemirli ile Buse arasında geçen telefon konuşması dikkat çekmişti. Buse'nin, "Kedi sesi çıkarayım mı?" demesi üzerine Bakan Pakdemirli, "Evet Buse, kedi sesi çıkar moralini böyle yüksek tut." ifadelerini kullanmıştı.

Ekiplerin enkazdakilerle konuşması

Öte yandan, Buse ve yanındakilere ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilerle konuşması da kameraya yansımıştı.

Enkaz altındakilere seslenen görevli, şunları söylemişti:

“Fatma abla ben seni duyuyorum, tamam Buse seni de alacağım, bekle, tamam mı. Sakın korkma, alacağım seni, geliyoruz Buse, tamam alacağız seni.”