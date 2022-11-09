Yangında eşi ve 6 çocuğu ölen 36 yaşındaki Hüseyin Aljasem ile 2 çocuğunu yitiren kardeşi Amir Aljasem, Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda cenazelerin defnedilmesinin ardından basın mensuplarına konuştu.

Hüseyin Aljasem, olayı komşularından öğrendiğini ve hemen eve gittiğini belirterek, içeri girince şok geçirip bayıldığını, hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Türkiye'ye 5 yıl önce Halep'ten geldiklerini belirten Aljasem, önceki adreslerinden 22 kilometre uzakta kiraladıkları bu eve taşındıklarını anlattı.

"İki aydır bu evde oturuyordum, sobayı yangının çıktığı gün yani dün taktım"

Bu nedenle yakınlarının oturduğu bölgeden uzaklaştıklarını dile getiren Aljasem, "İki aydır bu evde oturuyordum, sobayı yangının çıktığı gün yani dün taktım. Taktım ve gittim, 5-6 saat olmamıştı. Suriye'den geldiğimden beri doğal gazlı evde oturuyordum, çıkmak zorunda ve sobalı eve taşınmak zorunda kaldım. Karton toplayarak ailemin geçimini sağlıyordum" diye konuştu.

Amir Aljasem ise ağabeyinin evinde misafir olan en büyük iki oğlunun yangında hayatını kaybettiğini bildirerek, "2015'te Suriye'den geldim. Vefat edenler hariç iki kız, bir erkek çocuğum var" dedi.

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir evde sobanın bacasından çıkan kıvılcımların eşyaları tutuşturmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. İçeride mahsur kalan 31 yaşındaki anne Amina Eltaha Elmuse, çocukları Yasir, Ahmed, Gerem, Merem, Ali ve Muhammed Aljasem ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed ve Ali El Cesim hayatını kaybetmişti.

Yangın başladığında evde bulunmayan ve sonradan gelerek ailesini kurtarmaya çalışan baba Hüseyin Aljasem ile binanın son katında yaşayan 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmış, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.