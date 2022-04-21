Dün Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servise yapılan EYP'li patlamanın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma ve inceleme devam ediyor.

Sabaha kadar çalışan polis ekipleri çevrede bulunan yüzlerce güvenlik kamerasını tek tek inceledi.

"Saldırıyı üstlenen olmadı"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Arkadaşlarımız çalışmalarını, gece boyunca sürdürdü. Şu anda gözaltı yok. Saldırıyı üstlenen örgüt olmadı. İncelemeler sürüyor" dedi.

Olayda kullanılan el yapımı bombanın ne tür olduğu, nasıl yapıldığı ve kullanılan malzemelerin temininin nereden sağlandığı konusundaki araştırmalar da devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralılardan durumu ağır olan Ruhan Erdem’in tedavisinin Bursa Şehir Hastanesi’nde sürdüğünü, 11 yaralının tedavisinin devam ettiğini ve 1 kişinin ise servisteki tedavisinin tamamlandığını ifade etti.

BURSA’DA DÜN YAŞANAN PATLAMA

Bursa’da dün yaşanan, Koruma İnfaz Memurlarını taşıyan serviste meydana gelen patlamada 1 kişi olay yerinde şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştı. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 21, 2022

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ne olmuştu?

Bursa'da dün cezaevine personel taşıyan servis otobüsü, Yenikaraman Mahallesi yakınlarından geçerken aydınlatma direğinin dibine yerleştirilen el yapımı bomba uzaktan kumandayla patlatılmıştı.

Patlamada, evli ve 3 çocuk babası olan infaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit şehit olurken, 13 personel yaralanmıştı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ruhan Erdem, şehir hastanesinde ameliyata alınmıştı.

Patlama sonrası helikopterle Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bursa'ya gelip, patlamanın yaşandığı yerde inceleme yapıp, hastanelerde yatan yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

Bakan Soylu ve Bozdağ, cenazesi Ağrı'ya gönderilen Cengiz Yiğit için adliye önünde yapılan törene katıldıktan sonra Bursa'dan ayrılmıştı.