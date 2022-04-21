Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin ters lalenin korunmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kentin yüksek dağlarında açan çiçeğin ilkbahar aylarıyla dağları renklendirdiği belirtilen açıklamada, bu çiçeğin yaklaşık 20 gün yaşadığı aktarıldı.

Ters lalenin koparılmasının yasak olduğu ifade edilen açıklamada, bu laleyi koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 109 bin 593 lira ceza uygulanacağı kaydedildi.