Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da hakkında arama kararı olan 440 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da hakkında arama kararı olan ve yakalanan 440 şüpheliden 27'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11-18 Nisan tarihlerinde kent genelinde yaptığı yol uygulaması ve önleyici kolluk faaliyetleri sırasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 440 kişiyi yakaladı.
Adliye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklandı.
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