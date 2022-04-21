Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Müşterisini darbeden taksicinin belgesi iptal edildi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Ataşehir'de, tartıştığı yabancı uyruklu kadın müşterisini darbeden sürücünün taksi kullanma belgesi süresiz iptal edildi.
Fetih Mahallesi'nde taksi sürücüsü E.Y'nin, Fas uyruklu müşterisi K.H'yi aralarında çıkan tartışmada darbetmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi.
İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın ardından gözaltına alınan aracın sürücüsü E.Y'nin taksi kullanma belgesi süresiz olarak iptal edildi.
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