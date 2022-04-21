Bartın'da çok sayıda patlayıcı madde ve dinamit ele geçirildi
Bartın'da evin kömürlüğünde 435 dinamit ve çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçeye bağlı Arıönü köyündeki evde çok sayıda patlayıcı madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eve operasyon düzenlendi.
Evin kömürlüğünde 435 dinamit, 31 el yapımı patlayıcı (EYP), 455 elektrikli patlayıcı, uçlarına zamanlayıcı fitil irtibatlandırılmış ateşlenmeye hazır 16 kapsül, 8 elektrik kablosu, barut, çeşitli renklerde yaklaşık 30 metre zamanlayıcı fitil, zamanlayıcı fitille irtibatlandırılmış kibritle bağlantılanarak infilak ettirilmeye hazır patlayıcı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, patlayıcı maddeler imha edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi, diğerleri ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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