Bursa'da tur otobüsü devrildi: 3 ölü, 44 yaralı

İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkiinde, Çanakkale gezisinden Ankara'ya dönen öğrencilerin bulunduğu tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak, bariyerin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre sürücü ile 2 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Polis ekipleri yol güvenliğini sağladı. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. pic.twitter.com/7RAZBaHrUH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 30, 2023

"Otobüste 47 kişi vardı"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirterek, "Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Otobüste 37 öğrenci, 3 öğretmen ve 6 da öğretmen çocuğu var. Yaralılar hastanelere götürülüyor. Kaza yerinde inceleme yapmak üzere ben de bölgeye gidiyorum" ifadesini kullandı.

"Hayatını kaybedenlerden ikisi öğrenci"

Olay yerindeki incelemesinin ardından da açıklamalarda bulunan Canbolat, Ankara Etimesgut ilçesindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan 6 otobüsün gezi amacıyla Çanakkale'ye gittiğini söyledi.

Gezi dönüşü söz konusu mevkide, otobüslerden birinin kaza yaptığını anlatan Canbolat, "Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

"Hastaneye sevki yapılan çocuklarımızın durumu iyi"

Kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu, yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Canbolat, şunları kaydetti:

"Genel durum itibarıyla hastaneye sevki yapılan çocuklarımızın durumu iyi gözüküyor. Bir, iki öğrencinin genel durumunun ağır olabileceği değerlendiriliyor. Tam ağır diyemeyiz. Hastanelerimizde gerekli müdahalelerimizi yapıyoruz. Burada da enkazı kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerimizin tamamı buradalar. Büyük geçmiş olsun. Çocukları vefat edenler ile sürücünün ailesine başsağlığı, yaralılarımıza ve çocuklarımıza acil şifa diliyorum."