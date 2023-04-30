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Türkiye
AA 30.04.2023 20:39

İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Boğaz'da seyir halinde olan İlyas Konan gemisinde makina arızası yaşandı.

Bu nedenle saat 18.00 sularından itibaren Boğaz gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ne seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yapan İlyas Konan isimli 94 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız refakatinde, Kurtarma 7 ve 12 römorkörlerimizin yedeğinde Ahırkapı’ya demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, arıza nedeniyle geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 21.20'de kuzey-güney yönlü olarak tekrar açılmasının planlandığı bildirildi.

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