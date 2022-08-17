Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da tır devrildi: Çok sayıda tavuk telef oldu
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde canlı tavuk yüklü bir tır devrildi. Kazada, kafeslerde bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinden yüklediği 5 bin tavuğu Balıkesir'in Bandırma ilçesine götürmek için yola çıkan Bora Varyemez idaresindeki tır, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Ilıcası Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, zeytinliğe devrilen tırın kasasında tavukların bulunduğu plastik kafesler etrafa saçıldı.
[Fotoğraf. DHA]
Çok sayıda tavuğun telef olduğu kaza yerine başka bir tır gönderildi.
Canlı tavuklar bu tıra yüklenerek kaza yerinde temizlik çalışması yapıldı.
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