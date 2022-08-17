Bilecik'in Osmaneli ilçesinden yüklediği 5 bin tavuğu Balıkesir'in Bandırma ilçesine götürmek için yola çıkan Bora Varyemez idaresindeki tır, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Ilıcası Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, zeytinliğe devrilen tırın kasasında tavukların bulunduğu plastik kafesler etrafa saçıldı.

[Fotoğraf. DHA]

Çok sayıda tavuğun telef olduğu kaza yerine başka bir tır gönderildi.

Canlı tavuklar bu tıra yüklenerek kaza yerinde temizlik çalışması yapıldı.