Suriye'de DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A'nın gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturmayı derinleştirildi.

Bu kapsamda, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bu terör örgütü bünyesinde istihbaratçı olarak faaliyet yürüten K.E'nin de İnegöl'de bulunduğunu tespit etti.

Suriye uyruklu sözde istihbaratçı ve 2 kişi gözaltına alındı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı operasyon kapsamında ilçedeki bir adrese baskın yaptı.

Operasyonda, Suriye uyruklu sözde istihbaratçı K.E'nin yanı sıra DEAŞ'la bağlantılı oldukları gerekçesiyle "G-87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)" tahdit kodu çıkarılan aynı uyruktan iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.