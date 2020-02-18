Açıköğretim Fakültesi (AÖF), İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı Bahar Dönemi ders seçme ve kayıt yenileme dönemi bugün başladı. Ders seçme ve kayıt yenileme dönemi 28 Şubat’a kadar devam edecek. Öğrencilerin ders seçimlerini ve kayıt yenileme işlemlerini 28 Şubat’a kadar tamamlaması gerekiyor.

AÖF ders seçme işlemi nasıl yapılır?

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden 17 Şubat- 28 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

Ders seçme işlemi için öncelikle öğrencilerin “aof.anadolu.edu.tr” adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapması gerekiyor.

Sistemden ders seçim işlemi yaparak alınacak ve bırakılacak dersleri belirleyen öğrencilerin yaptıkları ders seçim işlemini onaylaması gerekiyor.

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecek.

Yeni ders durumuna göre Dönem Öğretim Gideri farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını 16-20 Mart 2020 tarihlerinde ödeyebilecek. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacak.

Kayıt yenileme ücretleri ne kadar?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecekler.

AÖF kayıt ücreti nasıl ödenir?

Kayıt yenileme için yapılması gereken ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılabiliyor.

Ders kitapları nasıl temin edilecek?

Öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır.Öğrenciler, ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Derslerim bölümünden dijital ders kitaplarına erişilebilir