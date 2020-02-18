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Adana merkezli 11 ilde FETÖ soruşturması: 27 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturmada 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ’ye yönelik çalışma başlattı.
11 ildeki 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Bu kapsamda 2009 Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında soruların çalınmasına ilişkin FETÖ soruşturmada 11 ildeki 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekipler, Adana merkezli 11 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: fetö gözaltı kaçakçılık ve organize suçlarSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 08:40
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