Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: En sıcak başlık İdlib

Tersine beyin göçü ve kadına şiddet Yüksek İstişare Kurulu'nda ele alındı

Türk ve Yunan heyetleri Atina'da bir araya geldi

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi yarın da devam edecek