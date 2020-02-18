Gram altın alışı 308 lira 77 kuruştan satışı ise 308 lira 84 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 491 lira 93 kuruşken satış fiyatı 503 lira 05 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 18 Şubat güncel altın fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,37’lik yükselişe paralel olarak gram altın da yüzde 0,48 değer kazandı.

Çeyrek altın 491 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 2 bin 068 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.586,49 dolar

Satış: 1.586,86 dolar

Gram

Alış: 308,77 lira

Satış: 308,84 lira

Çeyrek

Alış: 491,93 lira

Satış: 503,05 lira

Yarım

Alış: 980,78 lira

Satış: 1006,11 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.038,00 lira

Satış: 2.068,00 lira