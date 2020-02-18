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Gram altın ne kadar 2020… Çeyrek altın fiyatları… Altında son fiyatlar
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın piyasası ne durumda? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 308 lira 77 kuruştan satışı ise 308 lira 84 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 491 lira 93 kuruşken satış fiyatı 503 lira 05 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 18 Şubat güncel altın fiyatları…
Altının ons fiyatındaki yüzde 0,37’lik yükselişe paralel olarak gram altın da yüzde 0,48 değer kazandı.
Çeyrek altın 491 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 2 bin 068 liradan satılıyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.586,49 dolar
Satış: 1.586,86 dolar
Gram
Alış: 308,77 lira
Satış: 308,84 lira
Çeyrek
Alış: 491,93 lira
Satış: 503,05 lira
Yarım
Alış: 980,78 lira
Satış: 1006,11 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.038,00 lira
Satış: 2.068,00 lira
Etiketler: çeyrek altın ne kadar gram altın ne kadar altın fiyatları yarım altın tam altın cumhuriyet altını ne kadarSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 08:19
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