Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de kumar oynayan 75 kişiye 30 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 75 kişiye işlem yapıldı.
İzmir Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yoğurtçular Mahallesindeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı doğrultusunda operasyon düzenledi.
Operasyonda 75 kişiye işlem yapılırken yaklaşık 30 bin lira idari para cezası uygulandı.
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