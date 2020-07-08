Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ve İznik ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 6 farklı adrese baskın yaptı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 13 tabanca fişeği ile 7 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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