Bursa'da palet fabrikasında yangın

Bursa İnegöl'de Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren palet fabrikasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikaya yayıldı. Alevleri fark eden çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kamyon ve forklift kullanılamaz hale geldi

Olay yerine sevk edilen ekipler yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında fabrika içerisinde bulunan 16 KMF 68 plakalı kamyon ile bir forklift de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmalara başladı.

Kaynak: DHA