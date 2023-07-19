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Türkiye
AA 19.07.2023 14:40

Bursa'da ormanlarda ateş yakmak yasaklandı

Bursa'da olası orman yangınlarını önlemek amacıyla 20 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar ormanlık ve mesire alanlarda piknik yaparken mangal ve benzeri şekilde ateş yakılması yasaklandı.

Bursa'da ormanlarda ateş yakmak yasaklandı

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunca, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde devam eden büyük orman yangınları ile meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, kenti de etkisi altına alan yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarların orman yangını riskini artıracağının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bursa genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar ile Uludağ Milli Parkı da dahil bütün orman parklarında (resmi tescilli piknik-mesire alanları) mangal ve benzeri ateşli piknik yapılması 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır." 

Tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacağı duyuruldu.

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