Kontrolden çıkan otomobil fabrika bahçesine düştü: 2 ölü

Kaza, Buldan Meyale yolu üzerindeki köpek barınağı önünde meydana geldi. Buldan Şehir Kabristanlığı istikametine seyir halinde olan Adem Uzuner (45) kontrolündeki otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı.

Zikzaklar çizen araç önce kaldırıma çarptı ve daha sonra metrelerce yuvarlanarak bir fabrikanın bahçesine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, sürücü Adem Uzuner ile yolcu konumunda bulunan Fevzi Maden’in (45) hayatını kaybettiğini belirledi.

Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla düştüğü şarampolden çıkarıldı. 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.