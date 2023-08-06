Bursa'da komşular arasında gürültü kavgası: 2'si ağır 3 yaralı

Yeni Mahalle Uludağ caddesindeki bir sitede, dairelerde alt alta ikamet eden iki aile arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı.

Yaşanan olayda karakolda ifade veren aileler, evlerine dönünce bir daha tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt K. elindeki tabancayla komşuları Bülent K., Ömer S. ve Hikmet K.'ya kurşun yağdırdı.

Mermilerin isabet ettiği Bülent K. ile Hikmet K. ağır yaralandı. Ömer S. ise bacağından bıçakla yaralandı.

Yaralılar özel araç ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan Bülent ve Hikmet K.'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Mevlüt K.'nın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.