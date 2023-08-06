Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi bağlantı yolunda, Burhan T.’nin kullandığı otomobil ile Hacı P.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Burhan T. ve Hacı P. ile birlikte Makbule P., Meral P., Leyla P., Fatma Yıldız P. ve Vahit Polat yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı.

Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Vahit Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.