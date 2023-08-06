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Türkiye
İHA 06.08.2023 01:59

Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: İHA]

Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi bağlantı yolunda, Burhan T.’nin kullandığı otomobil ile Hacı P.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Burhan T. ve Hacı P. ile birlikte Makbule P., Meral P., Leyla P., Fatma Yıldız P. ve Vahit Polat yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı.

Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Vahit Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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