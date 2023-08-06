Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 1 tutuklama

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kafenin kurşunlanması üzerine Kozan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler ve bekçiler, iş yerini kurşunlayan şüphelileri kovalamaca sonucu silah ile birlikte yakaladı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kozan Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheliler, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden M.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, ikisi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli M.E. ifadesinde havaya ateş ettiğini tesadüfen kurşunların iş yerine geldiğini savunurken iş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.