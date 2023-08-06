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Türkiye
İHA 06.08.2023 02:14

Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 1 tutuklama

Adana’da bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Bekçiler, 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınanlardan 3'ü serbest bırakıldı, biri ise tutuklandı. Tutuklanan saldırgan, "Havaya ateş ettim iş yerine gelmiş" savunmasını yaptı.

Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 1 tutuklama

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kafenin kurşunlanması üzerine Kozan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler ve bekçiler, iş yerini kurşunlayan şüphelileri kovalamaca sonucu silah ile birlikte yakaladı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kozan Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheliler, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden M.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerden biri  adli kontrol şartıyla, ikisi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli M.E. ifadesinde havaya ateş ettiğini tesadüfen kurşunların iş yerine geldiğini savunurken iş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. 

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