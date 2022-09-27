Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 08:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da kavak ağacı devrildi, yol trafiğe kapandı
[Fotograf: İHA]
Bursa'nın İznik ilçesinde kavak ağacı devrildi. Bir süre trafiğin kapanmasına neden olan ağaç kesilerek kaldırıldı ve yol yeniden ulaşıma açıldı.
İznik ilçesi eski hastane yolu caddesi üzerindeki kavak ağacı bir anda ortadan ayrılıp yola devrildi.
Ağacın yıkıldığı sırada kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.
[Fotoğraf: İHA]
Ağacın yolu tamamen trafiğe kapatması sonrası caddeye giden İznik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, yıkılan ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
Yaşanan olayda herhangi bir yaralanan olmazken bariyerler ezildi.
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