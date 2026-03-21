AA 21.03.2026 14:07

Bursa'da kadın cinayeti: Zanlı vurularak etkisiz hale getirildi

Bursa'da polisin durdurduğu araçta bir kadını öldüren zanlı, silahını polise doğrultunca etkisiz hale getirildi.

Osmangazi ilçesi Dumlupınar OSB Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde bir araçta kadına yönelik şiddet ihbarı üzerine polis ekipleri, Meryem Altaş idaresindeki otomobili durdurdu.

Altaş, araçta yolcu olarak bulunan şüpheli B.İ'de silah bulunduğu söyledi. Bu sırada arka koltukta bulunan B.İ, araçtan inip sürücüye silahla ateş etti.

Silahını polislere doğrultan zanlı, ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Sürücü Altaş ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, yaralı şüpheli ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Zanlının 3 ayrı suçtan kaydının olduğu, Altaş'a ateş ederek onu öldürdüğü olayda kullandığı ruhsatsız silaha da el konulduğu öğrenildi.

Baharda kış geri döndü: 21 Mart'ta 2 metre kar
15:32
İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını içeren yasayı onaylamaya hazırlanıyor
15:31
İran: ABD-İsrail, Basra Körfezi'nde sivil gemileri vuruyor, saldırılar sürerse misilleme tedbirleri alacağız
15:16
29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 şüpheli yakalandı
15:06
İstanbul'da "huzur" uygulaması: 527 gözaltı
14:51
Otomobil SUV tipi araçla çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
14:52
Bakan Yumaklı, Dünya Ormancılık Günü'nü kutladı
