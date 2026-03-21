AA 21.03.2026 12:26

Sağanak sonrası tarım arazileri sular altında kaldı

Antalya’nın Elmalı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaklaşık 1500 dönüm tarım arazisi su altında kaldı. Su birikintisi kısa sürede geniş alana yayılarak göl görünümü oluşturdu, alan dronla görüntülendi.

Müren Mahallesi'nde etkili sağanak nedeniyle yaklaşık 1500 dönüm tarım arazisi suyla kaplandı. Su altında kalan alanlar dron ile görüntülendi.

Bölgedeki su birikintisi kısa sürede geniş bir alana yayılarak adeta doğal bir göl görünümü aldı.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar gölü görmek için bölgeye gitti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Yıllardır böyle yağmur yağmadı"

Müren Mahallesi’nde yaşayan emekli sınıf öğretmeni Şakir Aksoy, yaşanan doğa olayının uzun yıllardır görülmediğini söyledi.

Mahallelerine yıllardır böyle bir yağmur yağmadığını belirten Aksoy, "Bu yıl Allah’ın rahmeti çok güzel oldu. Buna büyük göl diyoruz, bir de küçük göl var. Hem yeraltı suları hem de içme suları açısından çok faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl su sıkıntısı yaşanmayacak. Ektiğimiz mahsuller de daha verimli olacak" dedi.

1974 yılında da benzer bir durumun yaşandığını hatırlatan Aksoy, o günden bugüne kadar küçük su toplanmaları olduğunu ancak bu yılki gibi büyük bir göl oluşmadığını dile getirdi.

Gölün haziran ayına kadar kalacağına işaret eden Aksoy, "Uzun yıllardır böyle bir su birikintisi oluşmamıştı. Bu gölün su tutması yeraltı sularının canlanması demek. İçme sularını da etkileyecek. Şu anda suyun bulunduğu alan 1500 dönüme yakın alanı kapsıyor." diye konuştu.

