AA 21.03.2026 11:22

KDK'den ehliyeti iptal edilen "monoküler" kişi için tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), tek gözü görmeyen ya da diğer gözüne göre daha zayıf gören "monoküler" kişinin ehliyetinin iptali nedeniyle yaptığı başvuruda, sürüş güvenliği adına "somut ve bireysel tespit olmadan sürücü belgelerinin iptal edilmemesi" yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK'den ehliyeti iptal edilen "monoküler" kişi için tavsiye kararı

KDK'nin kararına göre, monoküler bir kişi, sürücü belgesi almak için gerekli eğitimleri tamamladı ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikasını 2024'te aldı.

Bir süre sonra "monoküler kişilerin A sınıfı sürücü belgesi alamayacağı" yönündeki yazı ile kişinin sertifikası iptal edildi.

Sürücü belgesi için aldığı sağlık raporunda "1. grup sürücü olur" ifadelerinin yer aldığını, "iki tekerlekli araç kullanamaz" şeklinde herhangi bir ibare veya kısıtlamanın bulunmadığını vurgulayan kişi, ilgili yönetmelikte monoküler kişilerin birinci grup sürücü belgesi alabileceklerinin belirtildiğini aktardı. Kişi, A sınıfı belgenin de bu gruba dahil olduğunu belirterek, KDK'ye başvurdu.

KDK, "A sınıfı sürücü belgesine sahip monoküler kişilerin ehliyetlerinin Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik'te yer alan şartlara uyup uymadıklarının somut ve bireysel tespitlerle ortaya konulmadan, objektif, teknik ve bilimsel verilerle gerekçelendirilmeden iptal edilmemesi gerektiği" yönünde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne tavsiye kararı verdi.

Kararın gerekçesinden

KDK'nin kararında, yönetmelikte, A sınıfı sürücü belgesine sahip monoküler kişilerin şartlara uyup uymadığının denetimlerle kontrol edileceği, şartları sağlamadığı tespit edilenlerin ehliyetlerinin iptalinin gündeme geleceğinin hüküm altına alındığı ifade edildi.

A sınıfı sürücü belgesine sahip kişilerin kask kullanmalarının zorunlu olduğu, kaskın görüş kısıtlılığını artırması ve bunun trafik güvenliğini tehlikeye atacağı tespiti halinde ehliyet iptali yapılması gerektiği belirtilen kararda, bu tür tespitler yapılmadan doğrudan sürücü belgesi iptalinin yapılmaması gerektiği kaydedildi.

Kararda, "Belirli bir külfete katlanılarak alınan belgenin tespit yapılmadan iptal edilmesi hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerini zedeleyecektir." değerlendirmesine yer verildi.

ETİKETLER
KDK Trafik Ehliyet
