İHA 21.03.2026 10:37

'Tek teker' şovda perde 390 bin lira ceza ile kapandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan, ehliyetinin iptal edildiği ve plakasında tahrifat yaptığı belirlenen sürücüye 390 bin lira idari para cezası uygulandı.

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttükleri denetimler sırasında, bir motosiklet sürücüsünün ön tekerleği kaldırarak ilerlediğini ve trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yaptığını tespit etti.

Ekiplerce durdurulan sürücü ve motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde, sürücünün sürücü belgesinin daha önceden iptal edildiği anlaşıldı. Ayrıca motosikletin plakasındaki "F" harfinin siyah bant yapıştırılarak "E" harfine dönüştürüldüğü ve sürücünün kask takmadığı belirlendi.

Polis ekipleri tarafından sürücüye; plaka tahrifatı nedeniyle 140 bin, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin, tehlikeli (akrobatik) araç kullanmaktan 46 bin ve kask takmamaktan 2 bin 500 lira olmak üzere toplam 390 bin lira idari para cezası kesildi.

Söz konusu motosiklet 90 gün süreyle trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik trafik denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Motosiklet Trafik Cezası Kastamonu
