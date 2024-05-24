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Türkiye
AA 24.05.2024 09:51

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Sedat Sungur idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek Necati Turan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Hurdaya dönen araçtaki sürücü Sungur ile Hasan Alper olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer otomobilin sürücüsü Turan ise yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları öğrenilen Sungur ile Alper'in cansız bedenleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kaza nedeniyle bölgede bir süre polis ekiplerince tek şeritten kontrollü sağlanan trafik sebebiyle yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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