Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 24.05.2024 09:35

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurt geneli yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yağışla birlikte mevsim normalleri civarında yer yer altında seyredecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yarın yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun iç ve doğusu yağışlı geçecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü ise kıyı kesimler dışında yurt genelinde yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 23, İstanbul'da 24, Antalya ve İzmir'de 30, Samsun'da 25, Diyarbakır ve Adana'da 27 derece civarında seyredecek.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
17 ilde 1 milyar liralık dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:04
Borsa güne düşüşle başladı
10:07
ASELSAN, EFES-2024’te Görev Alıyor
10:05
Copernicus Matematik Yarışması finallerinde Türkiye’yi temsil edecekler
09:56
Hindistan'da fabrikada meydana gelen patlamada 9 kişi öldü, 64 kişi yaralandı
09:54
Edirne'de polis aracına çapan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı
09:55
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Turizm kentlerini bağlayan Akdeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor
Turizm kentlerini bağlayan Akdeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
İstanbul'un en eski berberi yıllara meydan okuyor
İstanbul'un en eski berberi yıllara meydan okuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ