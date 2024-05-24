Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.05.2024 09:25

17 ilde 1 milyar liralık dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı

Aydın merkezli 17 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yolla elde ettikleri 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık suç gelirini kripto paraya çevirdikleri öne sürüldü

17 ilde 1 milyar liralık dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Aydın, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 38 kişi "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin ara yüz ve bağlantı adresleriyle sahtelerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları, sosyal medya platformlarından da kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulundukları öğrenildi.

Zanlıların bu suçlardan elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek aklamaya çalıştıkları, MASAK ile yapılan çalışmalar sonucu bu yolla 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık kripto para işlemi yapıldığı tespit edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesine getirilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Aydın Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Ocaktan gaz sızdı, yaşlı çift hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:04
Borsa güne düşüşle başladı
10:07
ASELSAN, EFES-2024’te Görev Alıyor
10:05
Copernicus Matematik Yarışması finallerinde Türkiye’yi temsil edecekler
09:56
Hindistan'da fabrikada meydana gelen patlamada 9 kişi öldü, 64 kişi yaralandı
09:54
Edirne'de polis aracına çapan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı
09:55
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Turizm kentlerini bağlayan Akdeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor
Turizm kentlerini bağlayan Akdeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
İstanbul'un en eski berberi yıllara meydan okuyor
İstanbul'un en eski berberi yıllara meydan okuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ