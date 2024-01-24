Bursa'da huzur uygulaması yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şubeleri ile Gürsu ve Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 500 personel uygulamada görev aldı.

Park bahçeler, metruk binalar, umuma açık yerler, alkollü, alkolsüz mekanlar kontrol edildi.

Yapılan uygulamada toplam 2 bin 681 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olan 7 kişi ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız, 1 adet kurusıkı tabanca, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alkollü mekanlarda yapılan denetimlerde ise ruhsatsız olduğu belirlenen bir işyerine cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada ise denetimi yapılan 882 aracın 37 sürücüsüne toplam 152 bin 076 lira para cezası uygulanarak 3 araç trafikten men edildi.