Bursa merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

Öğle saatlerinden itibaren başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç trafiğinin durma noktasına geldiği kent yağmura hazırlıksız yakalandı.

Vatandaşların yağmurdan naylon poşetle, otobüs durakları ile işyerlerinin tentelerinin altına sığınarak korunmaya çalıştığı görüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Gemlik açıklarında hortum paniği

Öte yandan, Gemlik Körfezi Kumla Sahili yakınlarında kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta hortum meydana geldi. Yaklaşık 15 dakika süren hortum, bölgede paniğe neden olurken bu sırada denizde olan tatilciler sahili boşalttı. Hortumun bir süre sonra gözden kaybolmasıyla ilçede sağanak etkisini gösterdi.

Kaynak: DHA