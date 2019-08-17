Alınan bilgiye göre, Orhangazi-İznik kara yolu Heceler Mahallesi'nde, İbrahim Çalık yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Kenan Şentürk yönetimindeki plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada bir fabrikanın işçilerini taşıyan Gökhan Kaymaz idaresindeki servis minibüsü, kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca karşı yönden gelen Cemal Büyük yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak, ambulanslara taşıdı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA