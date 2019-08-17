İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı. Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal, Beyoğlu ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oldu.

Yağış nedeniyle Kapalıçarşı'yı da su bastı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da gerçekleşen sağanak sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, Kapalıçarşı'daki hasarla ilgili tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/5FmWHdfT9L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 17, 2019

Kaynak: TRT Haber