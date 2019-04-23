Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki aşamalı yapılan uygulamalarda 642 personelden oluşan 144 ekip yer aldı.

Helikopter destekli uygulamada parklar, çay bahçeleri, okul çevreleri olmak üzere 369 noktada kontroller yapıldı.

Uygulamada, 8 bin 225 kişinin sorgusu, 3 bin 663 aracın da kontrolü yapıldı. Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli gözaltına alındı.

Kontrol edilen araçlardan 39'unun trafikten men edildiği uygulamada, 80 araca 33 bin 395 lira, 15 kişiye de 765 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA