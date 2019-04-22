Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da merkez üssü Ula olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 6,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA