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Türkiye
AA 03.06.2025 04:57

Bursa'da gölette alabora olan kayıktaki 4 kişiden biri öldü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki gölette alabora olan kayıkta bulunan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

Bursa'da gölette alabora olan kayıktaki 4 kişiden biri öldü
[Fotograf: AA]

Yalıntaş Mahallesi'ndeki gölette gezintiye çıkan Serkan C, Vedat K, Ali Osman E. ve Abdülkerim Şahin'in bulunduğu motorlu kayık, iddiaya göre alabora oldu.

Kayığa tutunan 3 kişi yüzerek kıyıya çıkarken, Şahin suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serkan C, Vedat K. ve Ali Osman E, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Deniz polisi dalgıçların çalışması sonucu, Şahin'in cesedi sudan çıkarıldı.

Ceset, otopsi için Mustafakemalpaşa İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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