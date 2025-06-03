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Türkiye
TRT Haber 03.06.2025 02:26

Muğla açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok ilde hissedildi. Muğla Valisi Akbıyık, "Herhangi olumsuz bir durum yok. Bir vatandaşımızın ikinci kattan panikle aşağı atladığı yönünde ihbar var. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Muğla açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: TRT Haber]

Akdeniz'de saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, TRT Haber canlı yayınında "Herhangi olumsuz bir durum yok. Bir vatandaşımızın ikinci kattan panikle aşağı atladığı yönünde ihbar var. Tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

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