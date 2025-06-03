Muğla açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, TRT Haber canlı yayınında "Herhangi olumsuz bir durum yok. Bir vatandaşımızın ikinci kattan panikle aşağı atladığı yönünde ihbar var. Tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" açıklamasını yaptı.