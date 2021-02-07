Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir internet kafenin kısıtlama saatinde içeriye müşteri kabul ettiği bilgisine ulaştı.

İnternet kafeye giden ekipler, kapıyı çaldı ancak bir süre kapıyı açan olmadı. Bu sırada içeride bulunan bazı müşteriler, internet kafenin arkasında bulunan havalandırma deliğinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada arka tarafta gizlenen ekipler, kaçmaya çalışanları yakaladı.

İnternet kafe içerisinde bulunan 12 kişiye "Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak" suçundan 37 bin 800 TL para cezası uygulandı.

İş yeri sahibine ise zabıta ekipleri tarafından idari işlem yapıldı. Öte yandan aynı internet kafeye daha öncede idari işlem yapıldığı öğrenildi.