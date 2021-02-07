Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 08:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısıtlamada yakalanınca görüntü alan gazeteciye saldırdı
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kovalamaca sonucu gözaltına alınan şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensubuna saldırı girişiminde bulundu.
Merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde aracının önü kesilerek yakalandı.
Sezer Ç. isimli şüphelinin otomobilinde uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlı, gözaltı işlemi sırasında görüntü alan gazeteciye hakaret ederek saldırı girişiminde bulundu.
Gözaltına alınan Sezer Ç, hastaneye gittiği için polisten kaçtığını iddia etti.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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