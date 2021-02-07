Merkez Osmangazi ilçesindeki iki katlı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Barakanın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.