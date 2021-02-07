Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iki mobilya mağazasından koltuk takımı, televizyon, bilgisayar ve kameraların çalınması üzerine harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kameraları incelendi, iş yeri sahiplerinin ifadeleri alındı. Bunun sonucunda şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandıkları kamyonun plakası belirlendi.

Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi

Ekiplerin şüpheli O.A'nın ev adresine gittiği esnada iki şüphelinin apartmanın açık garajında kamyondan koltuk takımlarını indirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, koltuk takımı, televizyon, bilgisayar ve kameralar ele geçirildi.

Şüpheliler, O.A. ve H.G, işlemleri yapılmak üzere Siteler Şehit Kani Erdugan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis ekipleri, çalınan eşyaları sahiplerine teslim etti.