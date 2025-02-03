Duman 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.02.2025 09:20

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın tekstil fabrikasına sıçradı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan ve bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangın ekipler tarafından kontrol altına aldı.

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın tekstil fabrikasına sıçradı

Vakıf Mahallesi Aksu Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin yanındaki tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Kentin birçok noktasından dumanı görülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Dumandan etkilenen kedi yavrusuna oksijen verildi

Bu arada, yangından etkilenen bir kedi yavrusuna olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Maske takılarak oksijen verilen kedi yavrusu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yetkililerine teslim edildi.

ETİKETLER
Bursa Yangın
Sıradaki Haber
Kocaeli'de konteyner yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:57
Kontrolden çıkan işçi servisi sulama kanalına devrildi: 10 yaralı
10:57
Bakan Bolat: Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık
10:53
Adana'da 9 milyon 280 bin makaron ele geçirildi
10:43
ABD'de helikopterle uçağın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 55 kişinin kalıntılarına ulaşıldı
10:36
Trump, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra AB'ye de tarife uygulanacağı mesajını verdi
10:44
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon
Adana'da şeftali ağaçları erken çiçek açtı
Adana'da şeftali ağaçları erken çiçek açtı
FOTO FOKUS
Savunma sanayii ataşeleri ülkeler arasında köprü olacak
Savunma sanayii ataşeleri ülkeler arasında köprü olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ